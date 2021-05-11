Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Вопреки решению ВОЗ, которая 10 мая признала «индийский» штамм коронавируса «вызывающим беспокойство», в США данная разновидность коронавируса классифицируется, как «вызывающая пристальное внимание». Об этом 11 мая сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Классификация штаммов коронавируса в США может отличаться от классификации, признанной ВОЗ, «так как важность штаммов может меняться в зависимости от локации», рассказала пресс-служба CDC в электронном письме CNN во вторник, 11 мая.

Агентство также отметило, что классификация может поменяться в зависимости от научных фактов. На данный момент CDC продолжает внимательно отслеживать распространение индийского штамма B.1.617 на территории Соединенных Штатов.

Напомним, «вызывающим беспокойство» штаммом называют новые разновидности коронавирусной инфекции, которые распространяются быстрее обычного или которые приводят к более тяжелому заболеванию.

Как сообщалоИА REGNUM, 29 апреля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюгезаявил на брифинге, что существующая в настоящее время ситуация с быстрым распространением в Индии нового штамма коронавируса может случиться в любой стране мира.