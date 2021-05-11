Санкт-Петербург, 11 мая, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вторник, 11 мая, стал самым теплым денем не только текущего месяца, но и за всё время весны текущего года. Об этом 11 мая сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM В Летнем саду Петербурга

По его словам, к 14:00 мск температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла уже +23,5 градуса, что превышает максимальное весеннего значения, наблюдавшегося 12 апреля, когда было +20,0 градусов.

«Окончательные результаты показаний максимальных термометров будут известны после 21:00», — заметил Леус.