Москва, , 17:19 — REGNUM Трое суток дано дипломату из Румынии, чтобы покинуть Россию. Такие ответные меры приняты в Москве на недружественный шаг Бухареста, сообщили 11 мая в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что соответствующая нота вручена сегодня, 11 мая, послу Румынии в России Кистиану Истрате в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля persona non grata помощника военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте.

Из России высылается помощник атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитан Г.Илиеску. «Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

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