Волгоград, , 17:19 — REGNUM Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четырёхлетнего мальчика в одном из частных домовладений села Нижняя Добринка Жирновского района Волгоградской области. Ребёнок подавился панировочными сухарями. Семья, в которой воспитывается четверо детей, считается неблагополучной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тело мальчика обнаружено 7 мая. Экспертиза установила, что смерть ребёнка наступила в результате механической асфиксии. По данным следствия, мать погибшего отправилась в другой населённый пункт по бытовым вопросам, оставив своих детей дома с сожителем. В какой-то момент мальчик нашёл в шкафу упаковку панировочных сухарей, начал их есть, но подавился. Отчим вызвал скорую помощь, однако спасти ребёнка не удалось.

«Установлено, что семья характеризуется отрицательно. В 2019—2020 годах дети были изъяты из семьи и проживали в детском социальном учреждении, однако впоследствии их вернули матери, посчитав, что женщина встала на путь исправления. При этом ни она, ни её гражданский супруг нигде не работают, периодически злоупотребляют спиртными напитками. Освидетельствование отчима малолетних показало, что в момент трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в СК.

Три сестры погибшего мальчика, самой старшей из которых 10 лет, после трагедии изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. В рамках расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка бездействию органов системы профилактики.