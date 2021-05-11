Володарский район, Нижегородская область, , 17:17 — REGNUM Управление Росприроднадзора по Нижегородской области потребовало от администрации Володарского муниципального района ликвидировать незаконную свалку промышленных и химических отходов в садоводческом товарищества «Золино», а также провести рекультивацию загрязненной почвы.

Инспекторы природоохранного ведомства обнаружили на этой свалке около 70 металлических 200-литровых бочек, 25-литровые пластмассовые канистры и бутылки с неизвестными жидкостями с резким химическим запахом, а также пастообразные и сыпучие вещества. Часть бочек и канистр были открыты, содержимое разлилось либо рассыпалось по земле.

Экспертиза проб показала, что отходы относятся к I, III и IV классам опасности.

Материалы расследования были направлены в суд, который поддержал позицию Росприроднадзора, признав администрацию района виновной в порче земель.

Ущерб от несанкционированного размещения промышленных отходов, приведшего к загрязнению почвы на площади 442 квадратных метра, оценили в 1,6 млн рублей.