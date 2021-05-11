Киев, , 17:13 — REGNUM Белоруссия является потенциальным союзником России в случае прямого военного российского вторжения на Украину, заявил 11 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

По его словам, совместные российско-белорусские военные учения доказывают эту точку зрения.

«Не стоит забывать и про Белоруссию, которая является потенциальным союзником РФ в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения на Украину», — заявил Баканов.

Кроме того, Баканов заявил, что не менее семи тыс. сотрудников российских спецслужб занимаются непосредственно Украиной, а возле украинских границ сконцентрирована военная группировка, насчитывающая около 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая министр обороны России Сергей Шойгу официально заявил о завершении плановых масштабных военных учений на юге России и приказал вернуть все участвовавшие в них части и соединения в места постоянной дислокации.

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