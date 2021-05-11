Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Компании Disney и Lucasfilm опубликовали постер для жюри «Эмми-2021» со списком актёров «Мандалорца». Об этом 11 мая сообщает издание DTF.

По данным СМИ, среди перечисленных актёров, выдвинутых на премию «Эмми», упоминается и Джина Карано. В списке она является единственной актрисой второго плана.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Джина Карано была уволена из сериала «Мандалорец». Причиной послужили её посты о Республиканской партии США в социальных сетях.

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