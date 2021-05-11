Токио, , 17:11 — REGNUM Геймеры суммарно провели в игре Resident Evil Village больше 1,5 тыс. лет. Об этом стало известно из статистики, опубликованной 11 мая на сайте компании Capcom.

При этом главный герой игры Итан Уинтерс прошёл больше 38 млн километров и убил больше 212 млн врагов. Полностью завершить сюжетную линию Resident Evil Village удалось 512 тыс. геймеров.

Напомним, релиз Village состоялся 7 мая 2021 года. Игра получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

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