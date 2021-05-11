Псков, , 17:19 — REGNUM В Псковской области второклассница погибла под колесами автомобиля сразу после того, как вышла из школьного автобуса на остановку. Об этой трагедии сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Смертельное ДТП произошло днем 11 мая у деревни Решетино Псковского района. По предварительным данным, 8-летняя школьница вышла из автобуса, перевозившего детей, на остановку на обочине дороги.

«При попытке обойти автобус сзади ребёнок вышел на проезжую часть и был сбит автомобилем. В результате полученных травм девочка скончалась на месте ДТП», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент движение на участке частично перекрыто, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.