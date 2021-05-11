Москва, , 17:09 — REGNUM Спикер национального парламента Венесуэлы Хорхе Родригес Гомес выступит 18 мая на пленарном заседании Госдумы, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Официальная делегация парламентариев из Венесуэлы будет 18 мая будет находиться с официальным визитом в Москве.

Ее глава — спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы выступит перед Госдумой в рамках пленарного заседания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента.