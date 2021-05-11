Ростов-на-Дону, , 17:08 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону почтят память жертв атаки на школу №175 в Казани, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 11 мая.

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«По поручению главы администрации города Алексея Логвиненко организована панихида по погибшим. Все желающие смогут зажечь свечи и возложить цветы в 17:00 мск перед входом в парк имени Горького», — сказано в сообщении мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев направил телеграмму с соболезнованиями главе Татарии Рустаму Минниханову. В донских образовательных учреждениях будут усилены меры безопасности.

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