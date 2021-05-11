Донецк, , 17:08 — REGNUM Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб при обстреле со стороны украинских боевиков, сообщили 11 мая в пресс-службе ведомства.

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Кроме того, ещё двое военнослужащих Народной милиции ДНР получили ранения. Это произошло в ходе ракетного и миномётного обстрелов района посёлка Красный Партизан.

Огневая точка ВСУ была подавлено ответным огнём со стороны защитников ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ атаковали район Красного Партизана днём 11 мая из ПТРК и тяжёлых миномётов.

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