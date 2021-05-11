Брюссель, , 18:48 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) подала второй иск в суд на компанию AstraZeneca за нарушение поставок вакцины от COVID-19 в Европейский союз. Об этом 11 мая сообщает CNN со ссылкой на представителя ЕК Стефана Де Кеерсмакера.

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По словам Кеерсмакера, второй иск касается непосредственно задержек в поставках: «Отталкиваясь от пунктов в контракте (Advance Purchase Agreement), комиссия требует от суда решить, нарушила ли AstraZeneca условия контракта».

Отмечается, что слушания пройдут уже сегодня, 11 мая.

Напомним, первые слушания по делу о нарушении поставок компанией AstraZeneca суд Брюсселя провел 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, AstraZeneca в январе 2021 года объявила, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале года лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, указанных в контракте.

Причиной этого указывались производственные трудности на бельгийском фармпредприятии этой компании. В марте AstraZeneca снова сообщила о задержках поставок вакцины в страны Евросоюза, объясняя это возникшими в мире экспортными ограничениями.