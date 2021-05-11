Нью-Джерси, США, , 17:05 — REGNUM Амурская область станет новой локацией для видеоигры SnowRunner. Об этом 11 мая сообщается в новом трейлере проекта, опубликованном на YouTube-канале компании Focus Home Interactive.

Амурская область будет состоять из четырёх масштабных карт, на которых геймеры смогут выполнять разнообразные миссии. Она появится в игре уже 18 мая 2021 года одновременно со стартом четвёртого сезона.

ИА REGNUM напоминает, что SnowRunner — это компьютерная игра-симулятор езды по бездорожью. Её разработкой занимается студия Saber Interactive.

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