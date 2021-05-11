Далматово, Курганская область, , 17:04 — REGNUM В Далматовском и Каргапольском районах Зауралья проводится проверки по фактам гибели людей в результате пожаров. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Трагические пожары произошли 9 мая 2021 года. После тушения огня в одном из частных домов по ул. Береговая в селе Журавлёво Каргапольского района было обнаружено тело проживавшего в нем мужчины 1948 года рождения. В этот же день при пожаре в одном из частных домов по ул. Ясная в городе Далматово погибла женщина 1987 года рождения. Личности погибших установлены.

Предполагается, что причинами пожаров могли стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования и замыкание электропроводки. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.