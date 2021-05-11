Саратов, , 17:10 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 11 мая посетил Парк покорителей космоса и осмотрел его территорию, а затем пообщался с гостями парка.

Организация работ по устранению ранее озвученных замечаний была раскритикована главой региона. В частности, на территории парка не организовано фоновое звуковое сопровождение, отсутствуют специалисты по обустройству дренажной системы, некачественно проведено озеленение на объекте, в том числе гидропосев газона. Кроме того, не проводится полив насаждений, система автополива попросту не запущена.

Радаев потребовал в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств подрядчика полностью исправить замечания.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Владимир Путин посетил город Энгельс, где на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина возвели Парк покорителей космоса, и возложил цветы к его памятнику. К Парку с 14 апреля начали пускать автобусы.

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