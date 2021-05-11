Москва, , 17:02 — REGNUM После завершения длинных майских праздников стоимость перелётов в Сочи резко упала. Об этом 11 мая заявил директор по развитию Национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов на телеканале «Россия 24».

«Берём сейчас, например, полёт Москва-Сочи: снижение стоимости перелётов в среднем на 30−40%. Это начиная, буквально от того, если вы хотите полететь завтра. Стоимость существенно упала, отели сейчас предлагают большие дисконты: разные отели предлагают разные скидки, потому что сезон активных отпусков, майских отпусков закончился. Соответственно, заполняемость стала не очень высокой», — заявил Блинов.

«Если вы на майские праздники потратили 150 тыс., то сейчас вы за 100 тыс. сможете совершенно спокойно такой же опыт такой же продолжительности получить», — указал он.

В Сочи, Анапа, Краснодар только на самолётах на майские праздники отправились 427 тыс. пассажиров, выполнено почти 1700 рейсов. Ажиотажный отдых в Крыму, по данным правительства республики, в мае гостиницы и отели регионы забронированы на 80%, а в Ялте — 90−95%.При этом в этот период в среднем цена проживания в Крыму и Краснодарском крае увеличилась: рост от 10−15% (2−3 звезды) и 25−30% (4−5 звёзд).

В целом, в Сочи в первую половину мая отдохнуло в полтора раза больше туристов, чем двумя годами ранее. Анапа приняла 89 тыс. туристов, хотя изначально рассчитывали на 50 тыс. (загрузка отелей составила 76%). Геленджик посетило 73 тыс. туристов, а Сочи — 232 тыс.

Такому результату способствовало увеличение числа нерабочих дней до десяти, а также тот факт, что зарубежные направления в основном закрыты, а при путешествиях внутри России можно получить кэшбек.