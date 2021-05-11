Самара, , 17:01 — REGNUM Новость о грядущем подорожании электроэнергии для промышленности катастрофическая, считает член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 11 мая, комментируя обновленный прогноз «Совета рынка» по динамике стоимости электроэнергии для промышленности с учетом провала потребления в 2020 году.

«В век полной электрификации практически 90% всех производств, так или иначе, завязаны на электричестве. Растёт цена на электричество, автоматически растёт и себестоимость производства товара. Рост энергоцен может подорвать продуктовую безопасность. Например, для производства 1 тонны хлебобулочных изделий в сутки мощность электроэнергии понадобится не менее 720 кВт. Что в переводе на белый формовой хлеб «кирпичиком» составляет 0,36 кВт. И это только само производство «кирпичика», а надо ещё осветить и обогреть сам завод. Поэтому данная цифра вырастает до 0,7 кВт на булку. При стоимости 1 кВт 5,2 р. затраты на её уже составят 3,64 р/б, а это, вдумайтесь, 10% от конечной стоимости хлеба на прилавке», — отметил предприниматель.

Соответственно, чем дороже электричество в каком-либо регионе, тем дороже хлеб.

Что касается производства мяса птицы, то там ситуация ещё хуже, добавил Ермоленко.

«В себестоимости бройлерной птицы 40% — это как раз расходы на электричество. В производстве молока — 20% и так далее. Производство практически любого продукта для конечного покупателя зависит от стоимости электричества. Если сейчас ничего не поменять, то себестоимость продуктов вырастет до таких высот, что потребителям будет с трудом хватать денег на покупку еды. Как итог — люди просто перестанут платить за свет. А производственники электричество будут или воровать, или бесконечно копить кредиторскую задолженность за электроэнергию. В конечном счете сами же энергетики больше всех пострадают от постоянных повышений цен», — уточнил Ермоленко.

Напомним, что заметный рост цен на электричество ожидается в 2021—2022 годах. Как выяснили журналисты издания «Коммерсантъ», в европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд, в Сибири ожидается скачок на 15% в 2021 году и на 7% — в 2022-м. После 2025 года цены вновь пойдут вверх с запуском новых инвестпрограмм в энергетике.