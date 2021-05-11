Астрахань, , 17:01 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани, сообщает ИА REGNUM.

«Приношу соболезнования всем жителям Татарстана в связи со страшной трагедией в казанской школе. Сегодня утром там была открыта стрельба. Есть погибшие и раненые, большинство — школьники. Произошедшее не поддаётся объяснению и не укладывается в голове. Уверен, убийцы ответят по всей строгости закона. Жителям Татарстана желаю мужества! Астрахань скорбит вместе с вами», — говорится в обращении Бабушкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани злоумышленник открыл стрельбу в гимназии № 175. Погибли 11 человек. Преступник задержан и даёт показания. Занятия во всех школах Татарии отменены, 12 мая объявлено днём траура.