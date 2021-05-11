Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Жителей Ленинградской области в ближайшие три дня ждут жаркие рабочие будни. Местами температура воздуха днем будет повышаться до +27 градусов, а 14 мая в регион придут ливни и грозы. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Ленинградская область Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно прогнозу погоды от ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночь на среду 12 мая на территории Ленинградской области будет в районе +7…+12 градусов, днем ожидается повышение температуры воздуха до +22…+27 градусов. Ожидается небольшая облачность без осадков. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ночью в четверг 13 мая переменная облачность, без существенных осадков. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градусов.

В пятницу 14 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на востоке области в отдельных районах ливни, возможна гроза. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градусов.

«12−14 мая на территории Ленинградской области 3 класс пожароопасности», — предупредили в ГУ МЧС Ленобласти.