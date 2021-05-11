Санкт-Петербург, 11 мая, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Жителей Ленинградской области в ближайшие три дня ждут жаркие рабочие будни. Местами температура воздуха днем будет повышаться до +27 градусов, а 14 мая в регион придут ливни и грозы. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

Согласно прогнозу погоды от ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночь на среду, 12 мая, на территории Ленинградской области будет в районе +7… +12 градусов, днем ожидается повышение температуры воздуха до +22… +27 градусов. Ожидается небольшая облачность без осадков. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ночью в четверг, 13 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +8… +13 градусов, днем +18… +23 градуса.

В пятницу, 14 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на востоке области в отдельных районах ливни, возможна гроза. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +8… +13 градусов, днем +17… +22 градуса.

«12−14 мая на территории Ленинградской области 3-й класс пожароопасности», — предупредили в ГУ МЧС Ленобласти.