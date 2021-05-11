Минск, , 17:00 — REGNUM В многопользовательской игре World of Warships пройдёт событие-кроссовер с фильмом «Годзилла против Конга». Об этом стало известно из нового трейлера, опубликованного на официальном YouTube-канале проекта.

В рамках ивента геймеры получат доступ к двум новым командирам — Годзилле и Кинг Конгу. Для их открытия игрокам предстоит приобрести один из тематических наборов предметов.

World of Warships — это многопользовательская игра, посвящённая морским сражениям. Её релиз состоялся в 2015 году.

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