Москва, , 16:58 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 12 апреля намерено раместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 55 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 233 с датой погашения 18 июля 2035 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске — 30,392 млрд рублей

Также ведомство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 235 с погашением 12 марта 2031 года в объёме 25 млрд рублей.

Напомним, на минувшей неделе Минфин не проводил аукционов по размещению ценных бумаг в связи с объявленными нерабочими днями в стране.