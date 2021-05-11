Москва, , 17:12 — REGNUM Рэпер Моргенштерн решил отправить деньги семьям погибших в результате стрельбы в одной из школ Казани. Об этом он сообщил 11 мая в историях своего Instagram-аккаунта.

«В связи с трагедией в Казани, все вырученные деньги с уникального мерча за прилавком «Альфа-банка» мы отправим семьям пострадавших», — рассказал Моргенштерн. Рэпер призвал подписчиков прийти и «сделать благое дело», купив мерчендайз.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе №175. В результате нападения погибли семь детей и один взрослый, более 20 человек госпитализированы.

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