Москва, , 16:55 — REGNUM Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу (ДОН) повысит возможности обеспечения безопасности нашей страны, заявил 11 мая журналистам председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, выходить из ДОН надо в любом случае.

«Нам выходить в любом случае необходимо. Все иное наносит ущерб нашей безопасности», — сказал Вячеслав Володин.

«Если самолеты стран-сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь?», — пояснил председатель Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Напомним, США объявили о выходе из ДОН 21 мая 2020 года.

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