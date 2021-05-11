Белгород, 11 мая 2021, 16:58 — REGNUM Временный мемориал в память о погибших при нападении в гимназии № 175 Казани организуют 11 мая в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков. Он также принёс глубокие соболезнования всем жителям Татарии.
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Возложить цветы и зажечь свечи можно будет с 17:00 у памятника первой учительнице на Народном бульваре.
В регионе также проведут комплексные проверки систем видеонаблюдения, оповещения и «тревожных кнопок» в образовательных учреждениях.