Белгород, , 16:58 — REGNUM Временный мемориал в память о погибших при нападении в гимназии № 175 Казани организуют 11 мая в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков. Он также принёс глубокие соболезнования всем жителям Татарии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Возложить цветы и зажечь свечи можно будет с 17:00 у памятника первой учительнице на Народном бульваре.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родственникам погибших и всем жителям республики Татарстан в связи с трагедией, которая произошла в школе в Казани. Мы, белгородцы, воспринимаем её как собственную. Безжалостный расстрел ни в чём не повинных, беззащитных детей не поддается никакому объяснению. Чудовищное преступление должно быть наказано по всей строгости закона!» — написал врио губернатора.

В регионе также проведут комплексные проверки систем видеонаблюдения, оповещения и «тревожных кнопок» в образовательных учреждениях.