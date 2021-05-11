Подгорица, , 16:53 — REGNUM Аэропорты Черногории понесли убыток в размере 3,78 миллиона евро за первые четыре месяца 2021 года, а закончили 2020 год с убытком в размере 15,09 миллиона до вычета налогов, сообщил изданию Dan исполняющий обязанности исполнительного директора государственной компании «Аэропорты Черногории» Огнен Йовович.

Выручка за четыре месяца составила всего 1,87 миллиона евро, что на 45 процентов, или 1,52 миллиона меньше, чем в прошлом году, тогда как расходы составили 5,65 миллиона, или на 955 тысяч меньше, чем в прошлом году.

Затраты на заработную плату за четыре месяца составили 4,35 миллиона долларов, что на 10 процентов, или на полмиллиона меньше, чем в прошлом году.