Иерусалим, , 16:53 — REGNUM Интенсивность ударов по сектору Газа будет увеличена со стороны Армии обороны Израиля, написал 11 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Комментируя обострение ситуации на границе с Палестиной, Нетаньяху заявил, что власти Израиля приняли решение увеличить «силу и частоту ударов» по Газе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские власти заявляют о гибели двух и ранении более 30 жителей Израиля в результате ракетного обстрела из Газы.

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