11 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Одна трагедия на всех. После атаки на гимназию №175 города Казани, которая произошла утром 11 мая, жители Ростовской области в социальных сетях выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Психологи напоминают родителям, как важно быть в контакте со своими детьми.

Всеволод Немов, , 17:32 — REGNUM После трагедии в гимназии №175 города Казани, которая произошла утром 11 мая, жители Ростовской области в социальных сетях выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Психологи напоминают родителям, как важно быть в контакте со своими детьми.

Цветы у школы № 175 в Казани. Лидия Нечаева (с) ИА Красная Весна

«Скорбим вместе с Казанью, со всей страной. Это страшное горе для родителей, потерявших детей. Выражаю соболезнования народу Татарстана в связи с этой тяжёлой утратой. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал на своей странице в Instagram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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По поручению главы региона в донских образовательных учреждениях будут усилены меры безопасности. Однако, как считают интернет-пользователи, об охране детских садов, школ и вузов необходимо задумываться всегда, а не только после кровавых событий.

«Помимо ужесточения оборота с оружием, нужно реально ужесточить контроль за самой охраной во всех учебных заведениях, включая дошкольные. Нужна реальная охрана, а не сторожи», — считает один из подписчиков паблика «Ростов Главный».

«Нужна жесткая психиатрическая экспертиза перед выдачей оружия, а не три вопроса и годен. Вот плоды. И охранниками нужно брать настоящих специалистов, тех же ветеранов боевых действий, а не чоповцев», — уверен интернет-пользователь.

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Гимназия №175 в Казани после трагедии (сс) Денис Гордийко. kzn.ru

«Отправили родители деток в школу и больше не увидятся. Страшно», — поделилась участница группы.

«Нет слов. Только слёзы. Соболезнования родителям и родным погибших», — написала ещё одна неравнодушная подписчица.

«Как это страшно. Бедные дети, какой ужас они испытали!» — отметила жительница Ростовской области.

«И я вспомнила Беслан…» — поделилась ещё одна участница интернет-сообщества.

Кандидат психологических наук, психолог-консультант Лариса Суркова выразила соболезнования семьям жертва атаки на казанскую гимназию и пожелала выздоровления всем пострадавшим. По мнению специалиста, необходимо быть в контакте со своими детьми. Именно равнодушие могло стать одной из причин трагедии.

«Если бы прохожие задумались, куда так деловито идёт человек с ружьём; если бы в школах проводились обязательные учения по безопасности; если бы тревожные кнопки работали, охранники оплачивались, а психиатры при выдаче справки на оружие отрывали глаза от бумаги… Если бы…» — написала психолог в своём телеграм-канале.

Школа №1 в Беслане после теракта

По словам Ларисы Сурковой, необходимо ввести правила безопасности на случай чрезвычайной ситуации, проводить занятия с детьми, установить фильтры в социальных сетях и самое главное — выключить безразличие.

«Посмотрите на своего ребёнка любого возраста. Как он вообще? В контакте ли с миром? Стрелок же не просто так им стал. Даже по той мизерной информации, что есть в сети, звонков там было достаточно. Но, видимо, никто их не услышал. Будьте внимательны к своим близким, пожалуйста. Ведь стрелками не становятся просто так. Все чаще трагедии этого мира случаются от бесконечного равнодушия людей друг к другу», — считает специалист.

ИА REGNUM напоминает, что утром 11 мая, предположительно от рук 19-летнего выпускника гимназии №175 города Казани, несколько человек погибли, около 20 получили ранения. За жизни пострадавших борются врачи. Подозреваемый в массовом убийстве задержан.