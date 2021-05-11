Нью-Йорк, США, , 16:51 — REGNUM В Сети появился новый трейлер второго сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Он был опубликован на официальном YouTube-канале компании Netflix.

В ролике сообщается, что второй сезон будет состоять из восьми эпизодов. Все они выйдут на Netflix уже 14 мая 2021 года.

Напомним, «Любовь. Смерть. Роботы» — это анимационный сериал-антология, созданный режиссёром Тимом Миллером. Каждая его серия представляет собой самостоятельный короткометражный фильм.