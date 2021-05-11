Тверь, , 16:51 — REGNUM Строительство внутрипоселковых газовых сетей по посёлку Молоково Тверской области началось 11 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На территории, которая ранее не была газифицирована, построят сети протяжённостью 23,8 км, работы планируется завершить в 2021 году. Всего в данный момент в Верхневолжье строится сразу несколько объектов газоснабжения.

Газовые сети Пресс-служба правительства Тверской области

«До 2025 года мы должны газифицировать практически все муниципальные образования региона. Проведение газа необходимо для развития инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том числе, и снижение себестоимости продукции», — сказал ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области ведется строительство внутрипоселковых газовых сетей на ещё двух ранее негазифицированнных территориях — в Жарковском районе и Краснохолмском муниципальном округе. В поселке Жарковский уже построено 5 км сетей, в Красном Холме — 3 км. 11 мая стартовало строительство 5,7 км внутрипоселковых газовых сетей, входящих в зону межпоселкового газопровода город Осташков — деревня Свапуще — деревня Березовый Рядок Осташковского городского округа. Это позволит газифицировать деревни Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское. Завершение строительства сетей намечено на 2021 год. Также в ближайшие дни начнутся работы по строительству внутрипоселковых разводящих газовых сетей в поселке Фирово.

В 2021 году завершится строительство распределительных газовых сетей в деревне Старо-Ямская Старицкого района, межпоселкового газопровода село Киверичи — деревня Алешино Рамешковского района. Сейчас на этом объекте общей протяжённостью 9,5 км идёт второй этап работ — построено уже 4,5 км.

Масштабная газификация в Тверской области началась в 2020 году, регион в числе первых подписал с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением президента Российской Федерации. До 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона — в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке — в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа. Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений региона.