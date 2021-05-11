Тверь, 11 мая, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Строительство внутрипоселковых газовых сетей по посёлку Молоково Тверской области началось 11 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На территории, которая ранее не была газифицирована, построят сети протяжённостью 23,8 км, работы планируется завершить в 2021 году. Всего в данный момент в Верхневолжье строится сразу несколько объектов газоснабжения.

Пресс-служба правительства Тверской области Газовые сети

«До 2025 года мы должны газифицировать практически все муниципальные образования региона. Проведение газа необходимо для развития инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том числе, и снижение себестоимости продукции», — сказал ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области ведется строительство внутрипоселковых газовых сетей на ещё двух ранее негазифицированнных территориях — в Жарковском районе и Краснохолмском муниципальном округе. В поселке Жарковский уже построено 5 км сетей, в Красном Холме — 3 км. 11 мая стартовало строительство 5,7 км внутрипоселковых газовых сетей, входящих в зону межпоселкового газопровода город Осташков — деревня Свапуще — деревня Березовый Рядок Осташковского городского округа. Это позволит газифицировать деревни Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское. Завершение строительства сетей намечено на 2021 год. Также в ближайшие дни начнутся работы по строительству внутрипоселковых разводящих газовых сетей в поселке Фирово.

В 2021 году завершится строительство распределительных газовых сетей в деревне Старо-Ямская Старицкого района, межпоселкового газопровода село Киверичи — деревня Алешино Рамешковского района. Сейчас на этом объекте общей протяжённостью 9,5 км идёт второй этап работ — построено уже 4,5 км.

Масштабная газификация в Тверской области началась в 2020 году, регион в числе первых подписал с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением президента Российской Федерации. До 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона — в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке — в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа. Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений региона.