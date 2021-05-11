Калуга, 11 мая, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования родным и близким погибших 11 мая в результате нападения в казанской школе № 175.

Скриншот страницы правительства Калужской области «ВКонтакте»

«Скорбим о погибших в страшной трагедии в школе Казани. Оборвались детские жизни… Глубокие соболезнования родным и близким. Раненым и пострадавшим — скорейшего выздоровления, сил и мужества», — написал Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая утром 19-летний злоумышленник пришёл в школу в Казани и устроил стрельбу. В настоящее время он задержан и даёт показания.