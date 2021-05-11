Нальчик, , 16:47 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил соболезнование родным погибших в кровавой бойне в школе № 175 города Казани. Он направил телеграмму со словами поддержки главы Татарии Рустаму Минниханову.

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"От имени жителей Кабардино-Балкарской Республики, от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям и близким погибших сегодня в Казани, руководителю региона Рустаму Минниханову, всем жителям Татарии. Это наша общая боль. Кабардино-Балкария скорбит вместе с вами», — написал Коков на своей странице в Instagram.

Коков также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от рук 19-летнего преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе № 175 города Казани 19-летний преступник убил семерых учеников и одну учительницу, ранены от рук бандита еще 16 человек.