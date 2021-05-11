Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM В Екатеринбурге арестовали ранее судимого 41-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, горожанин пришёл в гости к бывшей коллеге и напился. После этого он изнасиловал её и уснул. Гражданка сообщила о произошедшем в полицию.

Как сообщил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых, ранее обвиняемый был судим за разбой и убийство. Мужчина уже признал свою вину, «посетовав на то, что «столь развязно» он повёл себя из-за изрядного количества выпитого им алкоголя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области раскрыли изнасилование подростка, произошедшее в 2014 году.

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