Лос-Анджелес, США, , 16:45 — REGNUM Американская актриса Марго Робби хочет увидеть суперзлодейку Ядовитый плющ в будущих проектах киновселенной DC. Об этом сообщил портал Den of Geek.

«Я очень хочу увидеть на экране отношения Харли и Ядовитого Плюща. Было бы так весело. Так что я продолжу приставать к ним (к студии)», — рассказывает Робби. По её словам, она регулярно напоминает киностудии о важности этой героини и просит ввести её в кинокомиксы DC.

Напомним, что Ядовитый плющ регулярно появляется в качестве лучшей подруги Харли Квинн в комиксах издательства DC. В недавнем анимационном сериале «Харли Квинн» были показаны романтические отношения между героинями.

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