Киев, , 16:48 — REGNUM С территории России по теме Украины регулярно работают около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб, которые ежедневно занимаются «разведывательно-подрывной деятельностью», заявил на конференции в Киеве 11 мая глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«Любое направление внешней политики Российской Федерации — это не классическая дипломатия, а ряд специальных операций… Российские спецслужбы считают для себя приоритетом любой ценой препятствовать укреплению национальной безопасности Украины», — отметил Баканов.

По его словам, именно Россия влияет на срывы межгосударственных договоренностей относительно поддержки Украины, предоставления Украине помощи, а также провоцирует в стране массовые акции протеста и беспорядки.

ИА REGNUM напоминает, что на этой же конференции Баканов заявил, что угроза военного вторжения России на территорию Украины «никуда не делась», поскольку вдоль границы Украины развернута российская группировка численностью около 100 тысяч человек, а, кроме того, вторжение может произойти и с территории Белоруссии.