Барселона, Испания, , 16:44 — REGNUM 20-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эрик Гарсия вернется в каталонскую «Барселону». О трансфере будет объявлено 29 мая после финала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси». Срок контракта рассчитан на пять лет. Об этом 11 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне «сине-гранатовым» не удалось договориться с «горожанами» о трансфере Эрика Гарсии из-за высоких требований «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Гарсия принял участие в девяти матчах во всех турнирах. В среднем за матч футболист совершает 0,9 отбора и 1,2 перехвата. Точность передач защитника — 95,2%. WhoScored оценивает игру Гарсии в текущем сезоне на 6,47 балла.