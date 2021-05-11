11 мая 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине оценили заявление главы внешнеполитического ведомства страны Дмитрия Кулебы о том, что вступление Украины в НАТО является исторически неизбежным.

Оксана Переможенко, , 17:32 — REGNUM Вступление Украины в НАТО является исторически неизбежным, заявил 11 мая украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время форума «Украина 30». По его словам, правительство ищет форматы, чтобы приобщить Украину и Грузию к саммиту НАТО в июне 2021 года.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Говорить о том, что саммит состоится без Украины, — рано», — цитирует Кулебу «Перший незалежний» («Первый независимый»).

Заявление главы внешнеполитического ведомства Укрианы обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Многие указали на то, что Киеву совсем недавно дали понять, что в НАТО Украину пока не ждут.

«Человеку свойственно надеяться, а надеждам — не сбываться! Это касается и «исторически неизбежных» хотелок и мечтаний… Например, Гитлер хотел создать Третий рейх, но получил полный капут… Классики марксизма-ленинизма утверждали «о неизбежности полного краха капитализма», пока что все наоборот — развалили СССР… Пан Кулеба тоже о чем-то утверждает… Флаг в руки…» — написал Леонид Б.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Такой большой, а в сказки верит!!!» — пишет Саша К.

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«Лучше бы цену на газ для населения сделал по цене, как была при Азарове», — отметил Pavlo M.

«Это у них мантра такая» — добавила Ольга Ш.

«Тьфу, опять двадцать пять! Зациклились на НАТО», — написала Татьяна М.

«Что ж за настырность-то такая?!» — спрашивает Борис М.

«[Премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана спросил этот сказочник?» — задается вопросом János Kára.

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«Им говорят открыто, не бывать Украине в НАТО… Действительно членство!!!» — пишет Елена Р.

«Раскукарекался за НАТО. А что оно дает, это членство? Ничего», — добавила Татьяна С.

«Тебя точно вышвырнем в НАТО», — отреагировал Юра С.

«Не надо за нас решать, дядя», — написала Инна Т.

Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Владимира Зеленского в Одессе. 30 октября 2019 President.gov.ua

«Никто вас туда не возьмет, не опускайте страну в унитаз…» — призвал Николай Б.

«В нормальном МИДе он был бы разве что сантехником», — отметил Анатолий О.

«НАТО — это мыльный пузырь! Зачем нам мыло?» — спрашивает Руслан У.

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Напомним, ранее Белый дом исправил заявление своего представителя, заместителя пресс-секретаря Карин Жан-Пьер о возможном вступлении Украины в НАТО.