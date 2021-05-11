Казань, , 16:58 — REGNUM В столице Татарии в связи с объявленным 12 мая днём траура отменены культурно-зрелищные мероприятия. Начиная с вечера 11 мая прекращаются занятия и работа кружков в домах культуры и школах искусств.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, библиотеки 11 и 12 мая будут работать только на книговыдачу. Музеи и казанский зоопарк ведут деятельность в штатном режиме, но при индивидуальном посещении, без проведения экскурсий.

Мероприятия, запланированные в эти дни, перенесены на другие даты, в частности «Гриль-фест», который должен был состоятся 15 и 16 мая в Горкинско-Ометьевском лесу.

ИА REGNUM напоминает, специальный медицинский самолет МЧС России приземлился в аэропорту Казани. Спецборт прилетел для эвакуации людей, пострадавших в результате нападения на школу.

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