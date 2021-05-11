Астрахань, , 16:43 — REGNUM В Астраханской области 11 мая в здании школы в селе Солянка Наримановского района один из учеников распылил перцовый баллончик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 15:55 по местному времени спасателям поступило сообщение о том, что один из учеников распылил перцовый аэрозоль из баллончика в здании школы. Со второго этажа школы эвакуировали 70 детей и пять преподавателей.

Учебный процесс в остальной части школы не был нарушен.

Бригада скорой медицинской помощи на месте осмотрела трёх детей, их состояние было удовлетворительным. На месте работает отделение мобильного комплекса радиационной и химической разведки от специализированной пожарно-спасательной части.