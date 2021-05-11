Казань, , 16:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прислал президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией с гибелью школьников в Казани, сообщает 11 мая пресс-служба президента республики.

«В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие», — указано в тексте телеграммы президента Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 19-летний преступник устроил стрельбу в гимназии №175 Казани. В результате его действий погибли семеро детей, двое сотрудников гимназии, еще 21 человек был ранен.

СК России возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Следственные действия продолжаются.

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