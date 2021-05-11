Нью-Дели, , 18:44 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено почти 330 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 мая телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 329 942 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 22 992 517.

Это второй день подряд, когда в стране выявили менее 400 тыс. новых заражений. До этого в Индии не протяжении некоторого времени ежедневно фиксировали свыше 400 тыс. новых носителей COVID-19.

Также сообщается, что за последние 24 часа в Индии от COVID-19 скончались 3876 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 249 922.

При этом уточняется, что в Индии распределили свыше 172 млн доз вакцины и на данный момент полностью вакцинированы 37 159 567 млн жителей, примерно 2,85% населении страны.