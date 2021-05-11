Ашкелон, , 16:41 — REGNUM Две женщины погибли при обстреле города Ашкелон (Израиль) со стороны сектора Газа, пишет 11 мая Jerusalem Post.

По данным полиции, погибшие (женщины в возрасте) стали жертвами ракетного обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, израильские власти заявили ранее, что в результате атаки со стороны Газы пострадал 31 человек: 23 раненых — жители Ашкелона. Обстрел пришёлся также на город Ашдод.

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