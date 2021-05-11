Оренбург, , 16:40 — REGNUM В Оренбургской области представители различных организаций уже начали подавать заявки на открытие пляжей. Их открытие начнётся не раньше 31 мая, сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что с приходом жары люди устремились на пляжи. Некоторые отдыхающие, пренебрегаю правилами безопасности, спешат искупаться, хотя вода в реках и озерах еще холодная.

Добавим, в Оренбуржье установилась солнечная сухая погода. Воздух прогревается до +28 °C. На 12 мая на территории одного муниципального образования (Асекеевского района) прогнозируется пятый класс пожарной опасности.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции многие пляжи в регионе оказались закрытыми.