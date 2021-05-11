Киев, , 16:37 — REGNUM Угроза военного вторжения России на территорию Украины «никуда не делась», заявил на форуме в Киеве 11 мая глава украинской Службы безопасности (СБУ) Иван Баканов.

Баканов заявил, что по подсчетам специалистов ведомства, боевой и численный состав ударной боевой группировки вооруженных сил России, развернутой вдоль границы Украины и в Крыму, составляет около 100 тысяч человек.

Также глава СБУ заявил, что Украине следует опасаться Белоруссии, «которая является потенциальным союзником Российской Федерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения».

Глава спецслужбы отметил, что таким образом, 65% украинской границы уязвимы, но и остальные 35%, расположенные на западном направлении, также требуют «пристального внимания со стороны государства». По мнению Баканова, Россия активно использует и подпитывает националистические движения в соседних с Украиной европейских государствах, чтобы таким дестабилизировать ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Зеленский заявил, что, по его мнению, в течение последнего месяца эскалация ситуации в Донбассе и на границе Украины и России, которая была"очень мощной», уменьшилась.