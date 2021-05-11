Пенза, , 16:36 — REGNUM В Пензенской области проверят соблюдение мер безопасности во всех образовательных учреждениях. Соотвествующее поручение прозвучало 11 мая от врио главы региона Олега Мельниченко после ЧП в казанской гимназии.

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С его слов, чудовищная трагедия произошла сегодня в Казани. Гибель детей — это невосполнимая потеря и огромное горе. От имени всех жителей Пензенской области он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, заявил Мельниченко.

Проверка пройдет в учреждениях — от детских садов до вузов. Также проинспектируют все частные охранные агентства, которые работают в них.

Всего в этом году на обеспечение антитеррористической защищённости пензенских образовательных организаций направлено свыше 464,2 тыс. рублей. По плану в ближайшее время провести монтаж и ремонт систем контроля и управления доступом, установку оборудования для видеонаблюдения и звукового оповещения людей, обустройство наружного освещения.

В настоящее время в регионе обследованы и категорированы 1060 образовательных объектов. Их паспорта безопасности разработаны, согласованы с силовыми структурами и утверждены правообладателями объектов. Заключены договоры на охрану объектов с частными охранными предприятиями, уточнил Мельниченко.

«Человеческая жизнь бесценна. Особенно горько, когда обрывается жизнь ребёнка. Мы должны сделать всё необходимое, чтобы исключить возможность трагедий», — резюмировал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, американское посольство в России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе в Казани.

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