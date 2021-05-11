Нижний Новгород, , 16:28 — REGNUM В Нижнем Новгороде организовали временный мемориал, посвященный жертвам стрельбы, которую устроили утром 11 мая в одной из школ Казани двое вооруженных мужчин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

В правительстве региона отмечают, что жители и гости столицы Приволжья смогут возложить цветы и зажечь свечи на обустроенном на Театральной площади мемориале уже сегодня начиная с 16:00 по местному времени.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 11 мая, в школе на улице Файзи в Казани двое мужчин открыли стрельбу по учителям и учащимся этого учебного заведения.

Нападавшие убили 9 и ранили еще 32 человека. Также двое детей разбились насмерть при попытке спастись от стрельбы, выпрыгнув из окон школы с третьего этажа.

Одного из преступников ликвидировали силовики, второго удалось задержать — им оказался 19-летний выпускник этой школы.