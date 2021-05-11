Курган, , 16:28 — REGNUM В Курганской области по поручению главы региона Вадима Шумкова развёрнут штаб по оказанию помощи пострадавшим в дорожной аварии с микроавтобусом, в которой погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, трагедия произошла днём 11 мая на автодороге Екатеринбург — Шадринск-Курган. По уточнённым данным, на трассе столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами. Предварительная причина ДТП — выезд Audi на встречную полосу

В микроавтобусе находились восемь человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребёнок. Четыре пострадавших находятся в больнице в Шадринске. Планируется эвакуация ещё одного ребёнка в больницу города Кургана.

В Audi находились два человека. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир — женщина — доставлена в больницу с травмами.

Готовятся места размещения — они будут предоставлены в случае необходимости родственникам пострадавших.

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