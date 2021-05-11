Манчестер, Великобритания, , 16:27 — REGNUM 11 мая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Матч начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать судье будут Йан Хассин и Ричард Уэст.

«Манчестер Юнайтед» с 20 победами и 70 очками занимает вторую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» с 63 очками идет двумя строчками ниже.

В матче первого круга «Лестер Сити» одержал уверенную победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Забитыми мячами с составе «лис» в том матче отметились Келечи Ихеаначо (24', 78') и Юри Тилеманс (52'). Единственный мяч «красных дьяволов» забил Мейсон Гринвуд.